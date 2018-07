Castellabate: al via il servizio navetta tra San Marco, Santa Maria e il borgo

Raggiungere comodamente il borgo, evitando l’utilizzo di mezzi propri e la ricerca di un parcheggio nel centro storico, a Castellabate? Sarà possibile, a partire dal 21 luglio: al via il servizio di trasporto turistico che collegherà tutte le sere le località costiere di San Marco e di Santa Maria con il centro storico di Castellabate.

Il servizio

La navetta è un servizio promosso da Comune di Castellabate e curato dalla società di trasporti locale SMEC. Due le corse effettuate: la prima con partenza da Piazza Meola a San Marco alle 21:20, fermata in Piazza Lucia a Santa Maria alle 21:30 e arrivo a Castellabate previsto per le 21:45. Il secondo viaggio prevede la partenza da San Marco alle 22:20, una tappa a S. Maria alle 23:45 e l’arrivo nel centro storico alle 23:55. Per il rientro da Castellabate, incrocio Beato Simeone, la prima partenza è prevista alle 21:45 e la seconda alle 23:55. Il servizio rimarrà attivo, ad esclusione del 14, 15 e 16 agosto, tutte le sere fino al 31 agosto con possibilità di proroga per la prima quindicina di settembre.

Il commento dell'assessore al Turismo e alla Cultura Luisa Maiuri