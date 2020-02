Chiude anche "In Casa Di Ye-Keming", il negozio cinese di Torrione

Chiude in battenti anche "In Casa Di Ye-Keming", il negozio cinese a Torrione, in via Robertelli. Da ieri, 28 febbriaio, le saracinesche resteranno abbassate fino all'8 marzo, "salvo eventuali proroghe della chiusura", a causa dell'emergenza Coronavirus.

L'annuncio

Continuano, dunque, le chiusure degli esercizi commerciali in città, così come indicato dal sindacato cinese della Campania.