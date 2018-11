Addio ai mercatini di Natale, a Salerno: molti cittadini "bocciano" la scelta radicale del Comune

Non tutti erano entusiasti degli stands del food e del beverage sul lungomare, per lo più per ragioni igienico-sanitarie, qualche commerciante aveva storto il naso in merito alla potenziale perdita di clientela causata dai mercatini e, ancora, qualche altro cittadino avrebbe senza dubbio gradito una maggiore presenza di prodotti locali in vendita. Ma, al di là di eventuali accorgimenti e modifiche che avrebbero potuto essere attuati al format, nessuno può negare il notevole afflusso di cittadini e turisti che i mercatini natalizi sono riusciti a creare sul lungomare, durante Luci d'Artista, negli scorsi anni.

Dopo l'ufficialità della scelta del Comune che, quest'anno, ha detto "no" ai mercatini, dunque, abbiamo ascoltato alcuni cittadini a passeggio sul lungomare, luogo, peraltro, poco frequentato nelle fredde serate invernali, fatta eccezione, per l'appunto, per il tratto che ospitava gli stands negli scorsi anni. L'iniziativa, in effetti, rappresentava un'attrazione in grado di animare il lungomare durante il periodo delle Luci, scoraggiando, conseguentemente, anche la formazione di ritrovi isolati e poco illuminati in città, tanto "cari" alla microcriminalità e per i quali, il movimento e la folla di persone hanno rappresentato, oggettivamente, un efficace deterrente. Probabilmente, sarebbe stata una scelta condivisibile, da tutti, il raggiungimento - non semplice, ma sicuramente possibile ndr - di un equilibrio, tra le esigenze commerciali del territorio, la promozione dei prodotti e dell'artigianato e la sicurezza igienico-sanitaria, ricorrendo ad un'accurata selezione degli stands, senza così rinunciare in toto ai mercatini che, come dimostrano le presenze degli scorsi anni, verranno certamente rimpianti da centinaia di salernitani e turisti.