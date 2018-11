"No" ai mercatini natalizi a Salerno, Claai e Confagricoltura scrivono al sindaco

Riflettori puntati sull'assenza dei mercatini natalizi a Salerno, in quest'edizione di Luci d'Artista. Dopo l'annuncio ufficiale dell'assessore comunale all'Annona, Dario Loffredo, scendono in campo Claai Imprese di Salerno e Confagricoltura che chiedono l’intervento del primo cittadino, indirizzandogli una lettera aperta. Senza mezzi termini, le associazioni di categorie puntano il dito contro i consiglieri che sono stati protagonisti di una lite, in merito all’utilizzo degli spazi di Piazza Sant’Agostino, e che "dovrebbero lavorare per la città e certamente non per aree di controllo". Chiariscono la loro posizione, dunque, la Claai e Confagricoltura, attendendo risposte in merito da parte del primo cittadino.

Il testo integrale della lettera al sindaco