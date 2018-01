Nocera Superiore, dieci ettari per la creazione di imprese ed attività artigianali

“Chi vuole investire ora ha tutte le carte in regola per farlo: un Puc approvato, un’area Pip strategica, una città in crescita sotto il profilo dei servizi e dell’attrattività”. Il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano chiama a raccolta gli imprenditori e lo fa con una manifestazione d’interesse propedeutica alla localizzazione di imprese industriali ed artigianali. La modulistica da compilare è scaricabile dal sito web oppure può essere ritirata all’Ufficio Urbanistica.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: