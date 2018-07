Notte Blu a Castellabate: shopping e spettacoli a Santa Maria

Shopping sotto le stelle, a Castellabate: anche quest’anno il Corso Matarazzo di Santa Maria si colora di blu, giovedì 19 luglio, per una notte all’insegna del divertimento. Negozi aperti fino a tardi con sconti e promozioni, mostre di artigianato, musica itinerante dal vivo per tutti i gusti, dai ritmi anni ’60 e ‘70 al DJ set, esibizioni di danza e cabaret, animazione anche per i più piccoli.

La Notte Blu si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, grazie agli spettacoli che si susseguiranno lungo il Corso Matarazzo, sul palco di Marina Piccola, sul Lungomare Perrotti e lungo il Lungomare De Simone. L’iniziativa, che rientra nelle manifestazioni promosse per festeggiare la Bandiera Blu 2018, è organizzata dall’Assessorato turismo e cultura del Comune di Castellabate con il Gruppo Commercianti Riuniti del Corso. Alle ore 23 è prevista infatti la cerimonia istituzionale di consegna della Bandiera Blu all’Associazione Pescatori di Castellabate sulla meravigliosa spiaggia Marina Piccola.

Parla l’Assessore al Turismo, Luisa Maiuri