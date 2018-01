Novità su Estate INPSieme e altre opportunità di finanziamento per studiare all'estero

Anche quest'anno INPS ha pubblicato il bando Estate INPSieme per il finanziamento totale o parziale delle vacanze studio dei figli dei dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.

Quali sono le principali novità per quest'anno?

Soggiorni studio non solo in Europa ma da quest'anno rientrano anche le località extra-europee come ad esempio gli Stati Uniti

Il finanziamento massimo previsto è di 2000 Euro

L'ente finanzia vacanze studio di solo due settimane

Pubblicato il nuovo Bando corsi di lingue all'estero per il finanziamento parziale di specifici corsi per ottenere un certificato di lingua riconosciuto a livello internazionale (Per questo tipo di programma sono previsti ulteriori 1070 contributi).

Come già negli ultimi due anni, è lo studente che si aggiudica la borsa di studio a scegliere l’organizzazione con cui partire.

EF Education è il tour operator che offre pacchetti 100% conformi a quanto previsto dal bando Estate INPSieme. Grazie agli oltre 50 anni di esperienza nel settore dei viaggi studio, gli scambi culturali e i programmi dalla durata di un anno all’estero, EF garantisce ad ogni studente l’assistenza a 360 gradi sia del team in Italia che presso le scuole EF, gestendo direttamente ogni aspetto del soggiorno studio, senza intermediari.

Qui alcune date utili da ricordare per chi vuole vuole fare domanda per questo contributo:

Invio della domanda: dalle ore 12.00 del 01 Febbraio 2018 fino alle ore 12 del 2 Marzo 2018

Pubblicazione graduatorie: entro il 26 Marzo 2018

Caricamento della documentazione: entro il 2 Maggio 2018

Graduatoria dei ripescati: entro il 12 Maggio 2018

Caricamento documentazione dei ripescati: entro il 22 Maggio 2018

Infine INPS, oltre a Estate INPSieme, ha pensato anche agli studenti che desiderano frequentare un Anno Scolastico all’estero grazie al programma ITACA, che prevede la copertura totale o parziale dello scambio culturale che viene svolto di solito dagli studenti durante il quarto anno delle superiori.

Per chi invece non può usufruire di questi benefici, in quanto non è figlio di dipendenti pubblici, il governo ha stanziato il BonusCultura o 18App di 500€ con cui i nati nel 1999 possono finanziare attività culturali fra cui anche un corso di lingua all'estero. Anche in questo caso EF offre corsi di lingue all’estero acquistabili con il proprio Bonus Cultura.