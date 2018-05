“Shopping corner” e shuttle per il centro: le prime novità estive al Marina d’Arechi

Non mancano nuove attrazioni, per l'estate, al Marina D'Arechi. Una passeggiata con piccole attività commerciali sul mare e un nuovo servizio di shuttle con cinque corse al giorno, infatti, verranno offerti ai turisti in arrivo a Salerno per far vivere al meglio la bella stagione. Tutti i nuovi negozietti, collocati di fronte al bar a pochi passi dalla banchina di riva, saranno inaugurati domenica 20 maggio.

Le attività commerciali

Nove le attività commerciali presenti: dai negozi di charter nautici agli accessori, passando al noleggio auto e scooter, al parrucchiere ed estetica e brokeraggio, fino ad arrivare all’abbigliamento nautico.

Lo shuttle navetta

Dal mese di giugno, il già ampio pacchetto di servizi a firma MDA si arricchirà di un ulteriore tassello, e cioè uno shuttle navetta che collegherà il nuovo porto turistico di Salerno con il centro storico della città, facendo delle tappe intermedie in “luoghi strategici” utili a sbrigare commissioni e servizi. Il servizio sarà attivo ogni giorno e per tutto il periodo estivo, e cioè dal primo giugno fino al 30 settembre. Nello specifico, il “Tender to MDA”, riservato gratuitamente agli ospiti del Marina, effettuerà servizio, interno alla città di Salerno, da Marina d’Arechi per Piazza della Concordia e viceversa.

Le informazioni sul percorso

Le corse da MdA per Concordia partiranno alle ore 09:00, 11:00, 13:00, 17:00 e 19:00. Quelle, invece, da Concordia per MdA partiranno alle 09:30, 11:30, 13:30, 17:30 e 19:30. Ecco le fermate: Capolinea MdA front office di banchina – Via Posidonia 132 (altezza Carrefour) – Piazza della Concordia (altezza fermata Busitalia) – Lungomare Colombo (altezza Banco di Napoli) – Marina d’Arechi front office di banchina.