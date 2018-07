Agropoli, apre un nuovo infopoint sul lungomare

Taglio del nastro, il 22 luglio, per essere attivo tutta l’estate: nasce un nuovo info point patrocinato dal Comune di Agropoli e gestito dall’Associazione Turistica Cilentomania di Castellabate. “L’apertura del nuovo punto informazioni in un’area di così grande afflusso turistico è la naturale conseguenza della strategia di sviluppo turistico integrata che l’amministrazione comunale agropolese sta mettendo in atto al fine di accresce la domanda turistica e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione”, ha commentato Adamo Coppola, sindaco di Agropoli.

Il protocollo

Il punto informazioni nasce, infatti, in seguito alla sigla di un protocollo di intesa fra il Comune di Agropoli e l’Associazione Turistica Cilentomania di Castellabate, che gestisce diversi punti informazione dislocati in posti strategici del territorio cilentano ed è attiva da oltre dieci anni per la promozione e la valorizzazione dell’offerta turistica del Cilento.

La rete

Il nuovo info point sarà gestito da Cilentomania, in collaborazione con l’Associazione Operatori Turistici Agropolesi, presieduta da Loredana Laureana e svolgerà servizi di prima accoglienza turistica, nonché di promozione territoriale, distribuendo materiale informativo inerente il territorio e tutte le informazioni utili a quanti scelgono la città di Agropoli come meta di vacanza. L’info point lavorerà in sinergia con gli altri punti informazione gestiti da Cilentomania, al fine di intensificare la rete “promozionale” che l’associazione ha creato negli anni in tutto il Cilento e soprattutto di garantire un servizio di qualità.

La soddisfazione di Orlando Di Scola, presidente di Cilentomania

“Fare rete è la strategia migliore per promuovere il nostro territorio, nel novero dei nostri punti informazione non poteva mancare una città così importante quale Agropoli. Sono molto soddisfatto di questo importante traguardo e sono convinto che insieme all’AOTA garantiremo un ottimo servizio a turisti e visitatori”.