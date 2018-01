Porto di Salerno, in arrivo un nuovo rimorchiatore di ultima generazione

Entrerà in funzione, da martedì, un rimorchiatore di ultima generazione nel porto di Salerno. Nuovo mezzo, infatti, per la flotta di “Rimorchiatori Salerno” attiva da 25 anni nello scalo cittadino.

L'utilità

Il mezzo è utilizzato per aiutare ad attraccare le navi in arrivo, oltre per scortarle in mare aperto, indipendentemente dalle condizioni meteo. Curiosità.