Via Mobilio: inaugurato il nuovo supermercato "XSempre", con prezzi convenienti "every day"

E' stato inaugurato oggi, 4 gennaio, il nuovo supermercato "XSempre" , in via Mobilio. "XSempre" unisce la convenienza del mercato rionale con la specializzazione della bottega sotto casa. Grazie alla partnership con Moderna Spa- tra i primi e più grandi gruppi italiani della distribuzione organizzata nel sud Italia - Xsempre applica il modello di business “Every Day Low Price”, basato sulla garanzia di prezzi bassi ogni giorno.

La filosofia

Dicendo “basta” alle promozioni temporanee, alla carta fedeltà e ai volantini, il nuovo esercizio commerciale offre una vasta selezione di prodotti di qualità, al prezzo più conveniente, "perché non vogliamo spingerti ad acquistare prodotti oltre le tue reali esigenze, non vogliamo illuderti di ricevere premi che in realtà sei tu a pagare, non vogliamo alzare i prezzi dei prodotti che non sono in promozione e non vogliamo più sprecare kg di carta che finiscono nella spazzatura", spiegano dal supermercato. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano





