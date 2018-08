"L'officina dei diambars": splendidi prodotti artigianali nel segno dell'integrazione

Colorati, originali, decisamente bellissimi, le borse e gli altri prodotti realizzati nell'ambito del progetto sviluppato dalla Cooperativa Giovamente tramite le sue comunità. "L'officina dei diambars" (alias l'officina dei coraggiosi in lingua wolof ndr): questo il nome del luogo di emancipazione in cui ragazzi provenienti da varie parti del mondo si cimentano, con impegno e creatività, nella realizzazione di splendidi prodotti.

Il progetto

L'idea è quella di favorire e potenziare le attitudini e le capacità degli ospiti delle case famiglia, cercando allo stesso tempo di trasformare la loro passione in un'attività lavorativa, attraverso l'ambiziosa idea della realizzazione, in futuro, di una sartoria sociale. I prodotti realizzati vengono periodicamente esposti in stand presenti in diverse sagre e feste del territorio: hanno già riscosso notevole successo. Per informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook "L'officina dei diambars". Intanto, è in fase di realizzazione il sito dell'officina realizzato da uno dei ragazzi della comunità. Tanta curiosità.

Gallery