Operai idraulico-forestali: in arrivo 9 milioni dalla Regione, l'annuncio della Flai Cgil

“Nelle prossime ore gli enti delegati riceveranno ulteriori nove milioni di euro stanziati dalla giunta regionale della Campania, che rappresentano un ulteriore acconto per il completamento degli interventi previsti dall’annualità 2018 – secondo stralcio del Piano di forestazione e bonifica montana. Risorse che sono arrivate dopo che le organizzazioni sindacali di categoria avevano proclamato unitariamente uno sciopero generale del settore, ottenendo dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo sblocco di ulteriori risorse prima della firma dell’Apq”.

E' quanto annuncia il segretario generale Flai Cgil Campania, Giuseppe Carotenuto. “Queste risorse, quindi, devono essere utilizzate in maniera prioritaria per pagare gli stipendi arretrati agli operai idraulico-forestali. Se ci saranno presidenti di Comunità montane che non rispettano questa indicazione –continua Carotenuto – non esiteremo a chiedere ai sindaci che li eleggono di intervenire in maniera forte, anche con lo strumento della sfiducia, affinchè tengano fede agli impegni”.

L'auspicio