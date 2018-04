Ordine dei Commercialisti di Salerno: convocata l’assemblea ordinaria

Gli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, all’Elenco Speciale e le Società tra Professionisti sono convocati all’Assemblea Ordinaria annuale che si terrà a Salerno, presso la sede in via Roma 39, domani, alle 15,30, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: rendiconto generale al 31 dicembre 2017; relazione del Collegio dei Revisori; delibere consequenziali.

I dettagli

L’Assemblea sarà l’occasione per il presidente Salvatore Giordano di illustrare le tante iniziative messe in atto dal Consiglio da lui guidato nel primo anno di mandato, iniziato proprio nel gennaio 2017. Condivisione, trasparenza e partecipazione i punti cardine su cui si è improntata l’attività del nuovo Consiglio dell’Ordine volta a rivendicare Il riconoscimento del ruolo svolto dai commercialisti per lo sviluppo socio-economico del territorio nel quale operano e a farsi sempre più garante e portavoce dei principi fondamentali di un corretto rapporto tra fisco e contribuente, oltre che di concrete politiche di valorizzazione e sostegno dei giovani, praticanti e iscritti.

Il potenziamento dell’attività di segreteria per dare disponibilità continua e immediata a tutte le segnalazioni degli iscritti, l’intensificazione delle relazioni verso gli enti Terzi nell’ottica di un sempre più fitto e proficuo dialogo costruttivo, la pubblicità e trasparenza delle attività ordinistiche, il nutrito programma di convegni ed eventi di alto contenuto qualitativo per la Formazione Professionale Continua, la campagna contro l'abusivismo professionale, la battaglia per l’approvazione dell’equo compenso: sono solo alcune delle azioni concrete messe in campo in un anno dal Consiglio dell’Odcec Salerno al servizio della categoria e su cui il presidente relazionerà ai colleghi.