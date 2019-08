Tessitura manuale al telaio: abbigliamento e design made in Cilento con "Orditi Digitali"

Stile, moda e tradizione si fondono, in Cilento, per la gioia degli amanti del buongusto: Stefania Vassallo, originaria di San Giovanni a Piro, ha aperto a Scario il suo laboratorio di "tessitura applicata", dove, con il marchio Orditi Digitali, realizza ed espone oggetti di abbigliamento/design che hanno come caratteristica comune la tessitura manuale al telaio.

I sandali artigianali

Per iniziare, i sandali sono realizzati secondo un processo artigianale e sono personalizzabili per quanto riguarda numero, filato, fondo, texture, colore. Canapa, cotone, lino, seta sono le fibre utilizzate per tessere le tomaie. I colori sono ottenuti attraverso un processo di tintura naturale, principalmente da piante spontanee dell’area mediterranea e scarti di lavorazione di aziende locali.

Le caratteristiche

Recupero di un sapere manuale, innovazione digitale (nel modo di comunicare e nell'adozione di nuove tecnologie come la stampa 3D - Stefania ha lavorato per molti anni in progetti di ricerca in ambito informatico), economia circolare (utilizzo di residui e scarti di altri processi produttivi), amore per il Cilento, sono gli elementi distintivi. Oltre a tanto coraggio, nel lasciare un posto fisso per seguire una passione e provare a farla diventare un lavoro. I prodotti si possono vedere anche su Instagram e Facebook (sulla pagina Orditi Digitali) ed acquistare online. Da ammirare.