Padula, arriva la “Carta Famiglia”: sconti sull'acquisto di beni o servizi

Sconti sull'acquisto di beni o servizi, da parte di soggetti pubblici o privati: è in arrivo a Padula la “Carta Famiglia” introdotta con la Legge di Stabilità 2016, rivolta a cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico, con Isee in corso di validità che non superi i 30mila euro.

La validità

La Carta sarà valida due anni e i beneficiari potranno ricevere degli sconti all’interno delle attività convenzionate sull’acquisto di prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa, medicinali, libri e sussidi didattici, servizi ricreativi e culturali, fornitura di acqua, energia elettrica e tanto altro ancora.

Le riduzioni

I fornitori di beni e servizi che decideranno di stipulare convenzioni con il Comune di Padula, potranno esibire un bollino, associato al logo della Carta, con le diciture “Amico della famiglia”, nel caso vengano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al cinque per cento rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario, e “Sostenitore della famiglia”, laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al venti per cento. Le agevolazioni saranno applicate esclusivamente a tutti i titolari della “Carta Famiglia” e si aggiungeranno ad altri normalmente praticati, fatta eccezione per i periodi di: saldi di fine stagione, vendite promozionali, liquidazioni.