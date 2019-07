Commercio salernitano: lo storico negozio di scarpe "Pagano" abbassa le saracinesche

Un altro pezzo di storia del commercio salernitano abbassa le saracinesche. E' il caso del noto negozio di scarpe Pagano, in via Velia: commuove, la vetrina allestita per dare il suo arrivederci ai clienti.

La svendita

Lo storico negozio che ha fornito le scarpe a generazioni di salernitani, dunque, liquida tutto con prezzi eccezionali: in tanti, stanno affollando Pagano, non solo per cogliere al volo le ghiotte occasioni di acquisto, ma anche per salutare i titolari dell'esercizio commerciale.