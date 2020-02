Panetteria Tramonti: l'inaugurazione del nuovo punto vendita a Castel San Giorgio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 16 Febbraio a Castel San Giorgio prende vita il nuovo progetto di Walter Pironti, che stavolta ci conquista con una location…. tutta da scoprire!!! Un nuovo punto vendita dedicato non solo alla produzione dei suoi rinomati prodotti da forno ma..... a molto di più!!!

Sarà il posto ideale per un caffè in compagnia accompagnato da fragranti cornetti e brioches, per una pausa pranzo con stuzzicante rosticceria, pizzeria da asporto, polli allo spiedo, e se ami il “dolce” puoi conderti di trasgredire con la vasta scelta di pasticceria fresca ,e , ovviamente, pane fresco sfornato tutto il giorno, tutti i giorni !!!



L’ Evento imperdibile sarà accompagnato da degustazioni, spettacolo, artisti, musica, e durante la serata ospiti d’eccezione il maestro dei panini Daniele Reponi direttamente da “La Prova del Cuoco” e Giovanni Mandara “Pizzaiuolo On The Road” premiato con 3 spicchi Gambero Rosso!



Start ore 10.00 in Via Crocinola 22, uscita autostradale Castel San Giorgio