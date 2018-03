Patronato sociale per aiutare chi non arriva a fine mese: scende in campo la Csa Fiadel

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Patronato sociale per aiutare a chi non arriva alla fine del mese. Questa l’iniziativa della Csa Fiadel di Salerno, pronta ad aprire una nuova sede del sindacato a Nocera Superiore. L’iniziativa è di Stefano Ferro, nuovo sindacalista della sigla guidata da Angelo Rispoli a livello provinciale. “Chi mi conosce sa che, da sempre, sono al servizio dei più deboli”, ha detto il dipendente del Comune di Nocera Superiore.

“Da oltre 30 anni, da impiegato di una Pubblica amministrazione, ho visto tante famiglie in difficoltà chiedere un aiuto per andare avanti. Ecco perché, dopo un’attenta riflessione con il segretario Rispoli, abbiamo deciso che la Csa Fiadel provinciale a breve aprirà una propria sede a Nocera Superiore. Offriremo tutti i servizi in maniera gratuita, non chiedendo nemmeno un euro a chi ci tenderà la mano per essere aiutato. La missione del sindacato deve essere, innanzitutto, quella di aiutare chi è ai margini della società. Nessuno si deve sentire escluso e proveremo a dare un segnale concreto nell’Agro nocerino sarnese”.