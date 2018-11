Pellezzano, apre lo Sportello Comunale di Sostegno alla Creazione d’Impresa

Aprirà ufficialmente giovedì 15 novembre lo Sportello Comunale di Sostegno alla Creazione d’Impresa nel comune di Pellezzano. Sarà aperto il primo e terzo giovedì del mese dalle 17 alle 18.30 presso la sede dell’Informagiovani nella frazione di Coperchia.

Il progetto

L’iniziativa nasce in virtù di una proposta avanzata dal Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili e recepita dalla Giunta Morra con la delibera numero 65 del 15 ottobre scorso.In virtù di tale provvedimento, lo Sportello svolgerà soprattutto la funzione di ascolto e di indirizzo di chi ha una idea di impresa ma, tra le sue funzioni, prevede anche di agevolare percorsi di condivisione e di rete oltre che di promuovere attività di formazione/informazione sulle tematiche della creazione d’impresa, dagli adempimenti contabili e fiscali agli strumenti finanziari, di marketing, informatici e così via. Le attività dello Sportello sono gratuite per gli utenti e senza aggravio di spesa per il Comune.

Il team

Il team è composto, oltre che da Giovanni Moccia, consulente aziendale specializzato in finanza aziendale, da Vincenzo Bisogno, esperto di marketing e comunicazione, da Vincenzo Leone, specializzato in informatica e da Giuseppe Perrone per ciò che concerne gli adempimenti contabili e fiscali.

Il commento

Particolarmente soddisfatto il presidente del Centro Sudi Moccia: “Ringrazio il sindaco Francesco Morra, l’assessore al ramo Andrea Marino e l’amministrazione tutta per la prontezza con cui hanno accolto la nostra proposta tesa a dare una mano a chi ha voglia di intraprendere, giovani e non solo, a Pellezzano. Sotto questo profilo è idea condivisa con l’Amministrazione Comunale di stimolare percorsi imprenditoriali capaci di coniugare l’innovazione con le tipicità e le tradizioni locali”.