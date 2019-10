Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“PERCORSO DI FORMAZIONE FINANZIARIA” parte da Salerno il corso di educazione finanziaria itinerante per le PMI organizzato da CONSOB e Federterziario. Il 31 ottobre a Salerno nel salone istituzionale della Camera di Commercio prende il via il progetto di educazione finanziaria di Consob e FederTerziario presentato a Maggio scorso presso la Camera dei deputati. 15 tappe in 15 diverse città durante le quali i tecnici della CONSOB spiegheranno le opportunità finanziarie per le Piccole e Medie Imprese che possono trovare vie alternative a quelle del settore bancario per finanziare le proprie attività. Il seminario inaugurale così come tutti quelli successivi, aperti anche ai commercialisti ed ai consulenti d’azienda, potranno essere seguiti anche on line. Per poter competere nei mercati globalizzati gli imprenditori hanno bisogno di dotarsi di competenze di base e specialistiche sul funzionamento e sulle regole del “mercato finanziario”. Ciò vale ancora di più in mercati finanziari sempre più tecnologici. L’intento del progetto è quello di fornire migliori strumenti conoscitivi per accedere ed utilizzare modalità alternative alle soluzioni finanziarie tradizionali. Un’occasione proficua per gli imprenditori e professionisti perché con più cultura finanziaria aumenta la competitività: maggiori capacità di accesso e scelta di strumenti e servizi infatti, possono consentire investimenti più in linea con le richieste dei mercati e quindi più stabilità e crescita nel lungo periodo. Si parte dunque a Salerno il 31 ottobre e dato il tema ed il livello dei relatori si suggerisce la prenotazione. L’iniziativa è gratuita. L’evento è stato accreditato da: Ordine Avvocati Salerno* ODCEC Salerno* *La partecipazione al seminario è gratuita ed attribuisce n.6 crediti formativi per la Formazione Continua Professionale e Obbligatoria. Programma della giornata REGISTRAZIONE 09:30 PRESENTAZIONE GIORNATA ore 10:00 Keynote speaker – LUCA IOVINE FederTerziario SALUTI ISTITUZIONALI SALVATORE GIORDANO Presidente ODCEC Salerno ANDREA PRETE Presidente Camera Commercio Salerno AURELIO TOMMASETTI Magnifico Rettore Università Salerno PRESENTAZIONE PROTOCOLLO FEDERTERZIARIO CONSOB NICOLA PATRIZI – Presidente FederTerziario PRESENTAZIONE PROGRAMMA PERCORSO DI STUDI GIUSEPPE D’AGOSTINO – Responsabile dell’educazione finanziaria in Consob 1^ SESSIONE 10:40 – 13:00 Ore 10:40 – 12:40 Federico Picco Ufficio OPA e Assetti Proprietari – Divisione Corporate Governance -CONSOB Dal finanziamento bancario ai nuovi canali di finanziamento per le imprese. La risposta europea alla domanda di nuove forme di finanziamento delle PMI alla luce del Piano della Commissione europea sull’Unione dei Mercati dei Capitali (Capital Markets Union o CMU): 1) la ratio della CMU: i rischi di un eccessivo affidamento al credito bancario e le opportunità del ricorso a fonti “di mercato”; 2) analisi delle principali misure della CMU. 12:40 – 13:00m domande pausa pranzo 2^ Sessione 14:30 – 15:30 Mauro Bellofiore Responsabile dell’Ufficio Analisi d’Impatto della Regolamentazione –Divisione Strategie Regolamentari CONSOB Il finanziamento diretto del pubblico alle imprese: l’innovazione delle piattaforme di crowdfunding come alternativa al credito bancario: Inquadramento giuridico-economico 15:30 -16:30 Mauro Bellofiore Responsabile dell’Ufficio Analisi d’Impatto della Regolamentazione –Divisione Strategie Regolamentari CONSOB Alessandro Lerro Presidente Associazione Italiana Equity Crowdfunding AIEC Il finanziamento diretto del pubblico alle imprese: l’innovazione delle piattaforme di crowdfunding come alternativa al credito bancario: Case Study 16:30 – 17:00 domande e chiusura lavori