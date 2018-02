Piani individuali di risparmio: ecco le novità per le aziende salernitane

Si è svolto questa mattina, nella sede di Confindustria Salerno, il seminario “Pir: come, quando e perché investire”, promosso dal vice presidente degli industriali delegato al Credito Antonello Sada, e organizzato in collaborazione con la casa editrice Skipper, che pubblica lo storico mensile di finanza e risparmio “Investire”.

I dettagli

I Pir (Piani Individuali di Risparmio) costituiscono una novità importante, che avvicina l’ordinamento italiano a quello di altri Paesi, quali la Francia e Regno Unito, con l’obiettivo di promuovere un maggiore investimento di lungo periodo delle persone fisiche nell’economia reale italiana. Sono stati introdotti dall’articolo 1 della legge di Bilancio 2017,e consentono, a certe condizioni ed entro determinati limiti, l’esenzione dei redditi di capitale frutto di investimenti a lungo termine (detenuti per almeno 5 anni) in strumenti partecipativi di imprese italiane ed europee, realizzati da persone fisiche, nonché da fondi pensione e casse di previdenza. Durante i lavori sono stati approfonditi le modalità di accesso ai piani, i dati dell’attuale applicazione sul mercato, le criticità operative e reali benefici per le imprese salernitane.

I commenti

Particolarmente soddisfatto il vice presidente Sada: “Negli ultimi anni le imprese salernitane hanno pagato lo scotto delle difficoltà di accesso al credito. Oggi i Pir aprono un varco verso la ripresa, creando finalmente anche in Italia un mercato dei capitali al quale attingere per avviare progetti e investimenti di lungo termine. Questo strumento aiuta le imprese a realizzare con più rapidità aumenti di capitale utili per espandersi ma la vera sfida è aiutare le aziende che hanno i requisiti a scegliere la via della quotazione”. Gli ha fatto eco Giancarlo De Vizia della rivista Investire: “I Pir possono rappresentare una grande opportunità di sviluppo per le medie e piccole imprese, specialmente in un'area così interessante come quella Campana e più specificatamente del salernitano. La scelta di Salerno e del Mezzogiorno vuole sottolineare l’interesse e il fermento intorno a una realtà imprenditoriale che sta dando prova di grandissima vitalità”.