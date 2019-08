Piano di Edilizia Ospedaliera della Campania: 400 milioni per la provincia di Salerno

Presentato ieri, a Palazzo Santa Lucia, il Piano di Edilizia Ospedaliera della Campania approvato lo scorso 1° agosto con il passaggio finale in Conferenza delle Regioni, dopo una istruttoria durata 15 mesi.

Gli interventi

Sono previsti interventi pari ad 1 miliardo e 83 milioni di euro. In particolare, 400 milioni di euro saranno investiti in provincia di Salerno: 330 milioni per la costruzione della nuova sede del Ruggi (San Leonardo) di Salerno e altri 70 milioni per gli ospedali di Pagani, Scafati, Roccadaspide, Eboli, Vallo della Lucania e Mercato San Severino e per realizzare la nuova sede del Distretto Sanitario di Capaccio. Ancora, per Sant’Arsenio entro il 2020 dovrebbe arrivare un finanziamento di 1 milione di euro per la riqualificazione del plesso grazie ai fondi regionali della Strategia Aree Interne.

Parla il Governatore della Regione, Vincenzo De Luca