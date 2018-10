Piano Lavoro, 10 mila posti in Campania: aderisce il Comune di Salerno

La Giunta Comunale di Salerno ha deliberato l'adesione alla convenzione con la Regione Campania per partecipare al “Piano Lavoro”, il concorso unico regionale per il reclutamento di personale da impiegare nelle pubbliche amministrazioni, ideato e voluto dal presidente Vincenzo De Luca.

L’adesione

Il Comune si è attivato per cogliere a pieno l'opportunità di lavoro che la Regione Campania offre a 10mila giovani laureati e diplomati mediante una procedura definita da Palazzo di Città “rigorosa, trasparente ed efficace di selezione”. L'assessore al bilancio Luigi Della Greca, che ha relazionato alla Giunta, sta completando con gli uffici la ricognizione del fabbisogno di personale stimabile al momento per il Comune di Salerno in circa duecento unità per fronteggiare il calo di organico dovuto ai tagli degli anni passati ed ai pensionamenti calendarizzati nel prossimo futuro.

Il sindaco Enzo Napoli: