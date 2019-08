Piano del Lavoro della Regione Campania, De Luca: "Altri 1500 posti a tempo indeterminato"

"Dalle anticipazioni dei dati Svimez emergono due drammatiche conferme: il divario con il Nord e la fuga dei giovani dal Sud. La Campania tiene nel quadro complessivo del Mezzogiorno (nel triennio 2015/18 Pil a +4,1 per cento), ma diventa sempre più importante mettere al primo posto il lavoro, come abbiamo fatto sin dall’inizio della nostra azione amministrativa. È la nostra priorità e la Svimez con i numeri conferma che le strategie messe in campo rappresentano l’unica vera svolta possibile".

Parola del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, su Facebook, rende noto come il Piano del Lavoro della Regione Campania sia nato e si realizza "per questo, per dare un lavoro vero e stabile subito a tremila giovani".

L'annuncio di De Luca