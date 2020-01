Piano lavoro, De Luca: "I primi 3mila giovani in Comuni ed enti pubblici, da febbraio"

Nel corso del dibattito per l’approvazione del bilancio regionale, tenutosi il 24 dicembre, mi è capitato di ascoltare dichiarazioni di voto dei consiglieri di opposizione sulla Campania totalmente scollegate dalla realtà. Ma siccome la realtà è testarda e alla fine ha la meglio sulle chiacchiere, sul governo regionale di questi 4 anni e mezzo parlano i fatti



Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Abbiamo risanato 5.6 miliardi di debiti trovati nel 2015. Abbiamo approvato e parificato tutti i consuntivi dal 2013 al 2018. Dal 2016 non produciamo un euro di disavanzo - ha esordito - Per la Sanità, siamo usciti dal commissariamento dopo 10 anni (di piano di rientro). Nel 2015 eravamo ultimi in Italia per i livelli essenziali di assistenza con 106 punti. Oggi siamo a quota 180 (certificati 170 al 1 gennaio 2018) e siamo la Regione che maggiormente è cresciuta per i Lea. Con l’uscita dal commissariamento possiamo eliminare i tetti di spesa e superare anche i disagi che in alcuni casi a fine trimestre sono provocati dal blocco delle convezioni per le prestazioni non urgenti".

