Piano Lavoro in Campania, domani scadono i termini per le iscrizioni

C’è ancora tempo fino alla mezzanotte di domani per iscriversi al concorso bandito dalla Regione con il Formez per la copertura con contratto a tempo indeterminato (Piano per il lavoro della Campania) di tremila posti nei Comuni e negli enti che hanno aderito al bando. E’ possibile quindi ancora iscriversi e sono invitati a farlo tutti i giovani che aspirano a un posto stabile e non al precariato.

Il bando

Dopo l’estate, la Regione Campania bandirà un altro concorso per 600 posti, anche questi a tempo indeterminato, che dovranno coprire il fabbisogno dei Centri per l’Impiego della Campania.