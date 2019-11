Fuorni nord: approvato dalla Giunta il piano per il recupero

L’area di Fuorni nord sarà recuperata: lo prevede la variante alle norme tecniche d’attuazione del piano di recupero – per l’appunto – di Fuorni Nord, approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi, come riporta Le Cronache.

Il piano

Il piano è stato approvato con le modalità previste dal regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio della Regione Campania del 4 agosto 2011, in conformità alle previsioni del vigente Piano Urbanistico Comunale e dei vigenti Piani di Settore Comunali. Per formulare osservazioni o opposizioni al piano, ci sono trenta giorni di tempo a partire da ieri.