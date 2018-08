Altri 26 milioni di euro per il completamento di piazza della Libertà: la delibera

Occorrono altri 26 milioni di euro per il completamento di piazza della Libertà: tale cifra dovrebbe arrivare da una delibera di giunta regionale firmata dal governatore Vincenzo De Luca. Tali risorse, come già riportato in precedenza, in realtà sono frutto di un calcolo dell‘Amministrazione comunale relativo a somme non ancora programmate e finanziamenti non ancora impiegati per altri progetti. Come si legge sul quotidiano La Città di alcuni giorni fa, il Comune ha fatto sapere all’Ente regionale, tramite una delibera della Giunta, che quei capitali saranno investiti per la realizzazione di una piazza sul mare.

La delibera

Intanto, il Comune di Salerno ha approvato il progetto esecutivo per completare il cantiere di Santa Teresa, dopo l’intervento di messa in sicurezza, ma attende ancora i soldi. Infatti nella determina si legge che fermo restando che gli atti consequenziali relativi all’impegno contabile saranno subordinati al perfezionamento della delibera di Giunta Regionale di acquisizione e iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie.