Programma Integrato Città Sostenibile: quasi 20 milioni per Salerno, gli interventi

Approvata la proposta di rimodulazione delle risorse del Programma Integrato Città Sostenibile (PCIS): la giunta comunale di Salerno, con la delibera di giunta 2020/9 dello scorso 14 gennaio, infatti, ha definito tutti gli interventi di riqualificazione e recupero da portare avanti in città, grazie alle risorse Fesr 2014/2020, per un totale di 19.956.252,79 euro.

In particolare, il Programma prevede il recupero del teatro Pier Paolo Pasolini pari a 500mila, quello di Palazzo di Città per 4 milioni e 800mila euro, nonchè 150mila per Palazzo Fruscione, 400mila euro per la Scuola Medica Salernitana, 3 milioni per il Teatro Verdi e il Casino Sociale ed altri fondi per gli asili di via D'Allora, via Vernieri e per i teatri nelle scuole Conti e Costa, oltre che per l'ex chiesa Monte dei Morti e lo spazio della Giovanni XXIII.

