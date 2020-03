Pmi Imprese Italia: accordo tra le cliniche per anziani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mediante una nota stampa è stata resa nota l'accordo tra le Cliniche per anziani Sica, presenti in Provincia di Salerno e non solo con numerose strutture, e l'associazione Pmi Imprese Italia. L'accordo prevede la possibilità di assumere nella propria struttura diversi giovani che hanno attenuato la qualifica professionale OSS ed OSSS, l'accordo prevede anche la possibilità durante la durata del corso di prevedere uno stage formativo presso le Cliniche.

L'accordo prevede inoltre la possibilità di effettuare delle ore aggiuntive dove lo stesso l'imprenditore cercherà di spiegare le esigenze reali degli anziani ed illustrerà le eventuali lacune che ha riscontrato tra gli OSS ed OSSS.

La collaborazione entra tra le strategie di Pmi Imprese Italia che tende avvicinare il più possibile domanda ed offerta lavorativa, migliorando la formazione dei dipendenti mediante una formazione condivisa con le Imprese.