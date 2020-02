Pmi Imprese Italia, i giovani salernitani guidati da Amedeo Cafaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'associazione Pmi Imprese Italia che in questi anni si è estesa a livello nazionale, dove sono entrati diversi esponenti di caratura professionale alta, in questi mesi si è sviluppata anche all'estero partendo dalla Slovacchia nominando pochi giorni in occasione dell'apertura degli uffici nazionali il Presidente Juraj Jurkovic in occasione dei primi risultati positivi creati in quelle nazione da parte di Pmi.

Durante una riunione nazionale tra i giovani imprenditori Under 35, sono state date le prime nomine ed è stato costituito il gruppo associativo "Pmi Imprese Italia Giovani Imprenditori" la cui presidenza è andata a Michele D'Elia ed in provincia di Salerno la responsabilità è andata ad Amedeo Cafaro. La creazione di questa struttura di Pmi Imprese Italia è stata creata per supportare i giovani che si approcciano o che necessita di supporto nel mondo imprenditoriale. Moltissime saranno le attività messe in campo dagli esponenti a partire dalla finanza agevolata, formazione, terzo settore e supporto consulenziale di primo livello, nelle prossime settimane saranno rese note le altre cariche regionali ed estere.