Pontecagnano, tre consiglieri a Strianese: "Rivedere la quota provinciale della tassa sui rifiuti"

“Rivedere con urgenza la quota provinciale della tassa sui rifiuti a partire dall'annualità in corso”. È la richiesta avanzata al presidente della Provincia, Michele Strianese, dai consiglieri comunali di Pontecagnano Faiano Isabella Mangino, Angelo Mazza e Raffaele Silvestri.

I dettagli

Al centro dell'istanza la necessità di rivedere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), che, per quanto riguarda la Provincia di Salerno, corrisponde al 5% del totale del tributo. Una “tassa occulta” di cui molti cittadini non conoscono l'esistenza sulla quale i tre consiglieri ritengono si debba intervenire con urgenza per diminuire il carico fiscale legato alla tassa sui rifiuti.

La nota dei consiglieri: