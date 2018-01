Pontecagnano Faiano, premiate dieci attività storiche del territorio

Grande entusiasmo, ieri sera, al Comune di Pontecagnano Faiano, dove il sindaco Ernesto Sica ha consegnato un riconoscimento alle aziende storiche “Galdo Pelletteria”, “Prj”, “Camping Fior d’Arancio”, “Colorificio Prisma Color”, “Cerino Pavimenti”, “Foto Iannone”, “Renzulli”, “Giannattasio 1958”, “Officine Colonnese”, “Macelleria Al Vitello d’Oro”. Insieme al primo cittadino erano presenti l’assessore alle attività produttive Francesco Pastore, il presidente della seconda commissione consiliare Gianfranco Ferro e il consigliere comunale Luigi Bellino. A suggellare l’importante significato della cerimonia la partecipazione di Don Antonio Pisani, parroco della Chiesa Maria Santissima Immacolata.

Il commento

Emozionato il sindaco Sica: “A nome della città e dell’amministrazione - sono state le sue parole - vi dico grazie perché con la vostra storia, le vostre famiglie, il vostro impegno, il vostro amore, la vostra dignità sostenete lo sviluppo di Pontecagnano Faiano e siete oramai divenuti riferimento e sinonimo di luce, comunità e senso di appartenenza. Voi siete davvero dei piccoli grandi eroi per i sacrifici affrontati soprattutto negli ultimi anni di crisi e perché avete reso possibile il ricambio generazionale alla guida dei vostri esercizi commerciali contribuendo a tenere in piedi il nostro tessuto socio-economico. Lo Stato dovrebbe sostenere di più i vostri sforzi e mettere enti come il nostro nelle condizioni di accompagnarvi meglio”. Sica ha, quindi, confermato la volontà di consegnare nuovi riconoscimenti alle altre aziende storiche del territorio e organizzare nelle prossime settimane, insieme alle associazioni di categoria e a tutti i rappresentanti delle attività produttive, “una grande giornata del commercio, per confrontarci e ringraziarvi ancora una volta, un importante momento di condivisione e crescita che nasce proprio dalla vostra passione e dalla vostra straordinaria fatica che rappresentano una pagina bellissima di questo territorio”.