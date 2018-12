Finanziato l’escavo del porto di Agropoli, in arrivo oltre 2 milioni di euro

E'' stato finanziato l’escavo del porto di Agropoli: con il decreto dirigenziale pubblicato sul BURC Regione Campania il 24 dicembre scorso, è stato ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione dell’attuale bacino del porto turistico I lotto per i Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli, per un importo di 2.804.170,00 euro. L’intervento consiste nell’operare l’escavo del bacino portuale per aumentare il pescaggio delle imbarcazioni di circa 1,5-2 metri, rispetto a quello attuale.

Parlano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore al Porto e Demanio, Eugenio Benevento