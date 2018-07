Porto, al via il nuovo collegamento settimanale tra Salerno e il Canada

E' diventato operativo, presso il terminal SCT controllato da Gallozzi Group SpA, da ieri, 9 luglio, il nuovo collegamento settimanale Salerno-Canada: si tratta del nuovo servizio settimanale della Med/Montreal Express della danese Maersk Line. Questa la rotazione: Salerno – La Spezia – Fos-sur-Mer – Algeciras – Montreal – Halifax – Valencia – Salerno.

Solo 14, i giorni impiegati dal servizio per giungere a Montreal. Attraverso l’Hub di Algeciras si rende, inoltre, disponibile l’intero network globale di Maersk Line, che collega, fin dal 1996, Salerno a tutti i mercati di destinazione o provenienza del mondo. Il porto, in questo modo, potenzia ulteriormente la sua funzione di gateway di accesso ai mercati internazionali per le industrie della Campania e di tutto il Sud Italia.