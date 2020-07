Porto di San Marco: al via la riorganizzazione degli spazi, rispettando le norme anti-Covid

Riorganizzare le aree e degli specchi d'acqua non in regime di concessione demaniale marittima del porto di San Marco: questo l'obiettivo dell'ordinanza emanata oggi dal sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli. L’atto stabilisce di assegnare tali aree ad esercenti di attività con sede a Castellabate, al fine di assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi, di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni sul porto e di evitare eventuali gestioni abusive dei tratti di banchina liberi da concessione, in linea con quanto stabilito alla Regione Campania.

I termini

Verranno, a tal fine, raccolte le manifestazioni che gli interessati dovranno compilare e trasmettere all’Ufficio Governo del Territorio e Demanio, protocollando la documentazione necessaria, riportata nel modello di domanda allegato all’Ordinanza, entro le ore 13 del 22 luglio.

Parla il sindaco