Servizio Civico Comunale a Sarno: 100mila euro per chi è in difficoltà

Il sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza hanno rinunciato al 50% delle indennità di carica e dei gettoni di presenza a Sarno: con la delibera del 26 gennaio, la Giunta Canfora ha approvato il progetto di Servizio Civico Comunale per chi è in difficoltà. Il progetto, che avrà una durata di sei mesi, sarà finanziato per una somma di 100 mila euro, derivante proprio dai compensi cui hanno rinunciato sindaco, assessori e consiglieri.

Il progetto

Il Servizio Civico Comunale ha come finalità il contrasto alle povertà e il reinserimento sociale ed è rivolto a cittadini che vivono una situazione di grave disagio economico, purché abili al lavoro in base alla normativa vigente e privi di occupazione. Le persone che hanno aderito saranno, dunque, impegnate in attività di pubblica utilità.