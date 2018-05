Imprese storiche salernitane: premiata anche la “Eredi Grimaldi Gaetano”

C’è anche la “Eredi Grimaldi Gaetano”, una delle imprese storiche dell’edilizia salernitana, fra le 34 che domani, giovedì 17 maggio, saranno premiate dalla Camera di Commercio di Salerno per il cinquantennale dell’attività. La cerimonia si svolgerà alle 15, presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno nell’ambito del “Premio Imprese Storiche Salernitane”. Si tratta di una onorificenza importante per le imprese salernitane che hanno dimostrato sul campo, con la loro attività e il loro impegno quotidiano, la grande capacità di evolversi per fronteggiare le crisi ma anche per cogliere le nuove sfide di un mercato sempre più globalizzato, anche in edilizia.

La storia

La “Eredi Grimaldi Gaetano” fu creata dal fondatore di Genea Consorzio Stabile, ed è guidata dal vicepresidente dell’Associazione dei Costruttori Salernitani, Angelo Grimaldi: iniziò ad operare in provincia di Salerno nei primi anni del secolo scorso. Si è sempre mantenuta al passo con i tempi, guardando sempre con grande attenzione all’innovazione, al risparmio energetico ed all’utilizzo di nuove tecnologie affini all’energia, specializzandosi anche in lavori con tecniche alpinistiche ed impianti tecnologici ad alta efficienza energetica.

La curiosità

Alle “Eredi Grimaldi Gaetano” sarà consegnato un attestato e una spilletta con il logo del “Premio Imprese Storiche Salernitane”. Attestati di soddisfazione ed apprezzamento all’impresa “storica” dell’edilizia salernitana, sono stati espressi dal presidente dell’Associazione dei Costruzioni Salernitani e di Federcepi Costruzioni, Antonio Lombardi, e da tutti i componenti del Consiglio Direttivo delle due associazioni.