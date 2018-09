Viaggi sulla Grimaldi Lines: al via le prenotazioni anche a Salerno

E' possibile da oggi e fino al 31 maggio,prenotare il proprio viaggio su tutti i collegamenti marittimi operati dalla Grimaldi Lines. Chi sta programmando per il nuovo anno una traversata marittima verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco, potrà effettuare la prenotazione su tutti i collegamenti della Compagnia.

I collegamenti

Sono quindi confermate tutte le linee annuali offerte dalla Compagnia: Livorno-Olbia e Civitavecchia-Porto Torres per la Sardegna, Livorno-Palermo, Salerno-Palermo e Salerno-Catania per la Sicilia, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e Savona-Barcellona per la Spagna, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Patrasso, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Patrasso, Venezia-Igoumenitsa e Venezia-Patrasso per la Grecia, Salerno-Malta e Catania-Malta per l’isola di Malta, Civitavecchia-Tunisi, Palermo-Tunisi e Salerno-Tunisi per la Tunisia, Barcellona-Tangeri e Savona-Tangeri per il Marocco.

L'offerta

Sul fronte prezzi, Grimaldi Lines ricorda l’appuntamento mensile con la promozione a sorpresa E’ arrivato il 17! che si caratterizza principalmente per la potenza dello sconto, riservato a coloro che prenotano il giorno 17 di ogni mese.