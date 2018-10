“Prepariamoci al Natale”, tutto pronto per la nuova iniziativa della Claai

La cura dei dettagli e l’attenzione ai particolari faranno da filo conduttore alla giornata formativa “Prepariamoci al Natale”, organizzata dalla Claai Imprese (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), in programma a Salerno martedì 23 ottobre. Attenzione puntata sull’arte dell’incarto e sul confezionamento del pacco, ma non solo, perché per l’occasione saranno approfonditi vari aspetti legati al linguaggio dei regali.

I dettagli

A tenere il corso sarà il Cavaliere Giuseppe Marco Pasquarella, presidente dell’Associazione Vetrinisti e Visual Europei, che si occuperà sia della parte teorica, sia di quella pratica. «Durante questa giornata formativa, scopriremo le varie dinamiche psicologiche del linguaggio dei regali – afferma -, perché il dono rappresenta uno scambio simbolico di attesa e può celare diversi significati». «Il regalo può esprimere il bisogno di relazione e di legame che comunica la nostra identità; il linguaggio dei regali è anche caratterizzato da pensieri che possono derivare dall’ambiente familiare, dal gruppo di appartenenza, dal confronto, dalle emozioni. Dopo la parte teorica, vedremo nel dettaglio come si realizzano i pacchi con varie decorazioni - conclude - a me piace molto lavorare con materiali poveri, con carte e nastri, con cui formare confezioni originali e particolari".

L’arte dell’incarto sarà, poi, al centro della parte pratica del corso e saranno realizzate confezioni originali, con forme e colori innovativi e raffinati. Sarà illustrato il metodo di utilizzo dei nastri nella realizzazione del pacco e quello di applicazione delle decorazioni, ma anche le tecniche per creare particolari segnaposto e centrotavola. Infine, saranno svelati colori e tendenze del 2018-2019 per realizzare confezioni originali ed eleganti, in vista del Natale. Il corso si svolgerà martedì 23 ottobre, dalle 10 alle 18, presso “Zig Zag Zagara” – Via San Leonardo, Traversa Migliaro.

