“Contratto di Quartiere II – Fratte, Materno, Cappelle”: approvato il progetto esecutivo

Approvato il progetto esecutivo del primo stralcio del “Contratto di Quartiere II – Fratte, Materno, Cappelle” per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica tradizionale e sperimentale, con annesse opere di urbanizzazione a carattere sperimentale.

L'obiettivo

Come riporta "Le Cronache”, previste anche ristrutturazione e riqualificazione di alloggi Erp esistenti, nonchè la realizzazione di un centro di aggregazione-ludoteca, una strada di collegamento ed il completamento di una rete fognaria. Si tratta, nello specifico, del protocollo d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporto ed il Comune di Salerno, sottoscritto nel lontano 2008, per l'attuazione del Programma Innovativo in ambito urbano. Cresce la curiosità.