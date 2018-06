Ripascimento costiero a Salerno, De Luca annuncia 10 km di litorale sabbioso

Si è tenuta stamattina, all’hotel “Mediterranea “di via Clark a Salerno, la conferenza stampa sull’intervento di ripascimento del litorale, attualmente in corso. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca ha espresso soddisfazione per il progetto complessivo di riqualificazione urbanistica della linea di costa, illustrato dall’assessore comunale Mimmo De Maio. A prender parte all'incontro, tra gli altri, anche il sindaco Vincenzo Napoli.

L'annuncio

Si prepara a mutare, dunque, il volto della città: annunciati 10 km di litorale sabbioso per rendere Salerno meta turistica ideale, con importanti ed incoraggianti ricadute positive sul piano economico del territorio. “Avremo una nuova ed ampia spiaggia, lì dove non c’era più nulla, a servizio della balneazione e a protezione della costa- ha osservato De Maio- Si parte da piazza della Libertà, a Santa Teresa la spiaggia si è già raddoppiata: abbiamo fatto vedere come la spiaggia sarà ricostruita. Dobbiamo immaginare una spiaggia di 100 metri di profondità su tutto il litorale, perchè arretreremo la scogliera". A seguire è stato effettuato un sopralluogo nell’area interessata.

Parla De Luca

"Entro il prossimo anno avremo tutti i cantieri aperti per realizzare questo miracolo. Avremo davanti al nostro lungomare una spiaggia enorme e bellissima. È un’immagine impressionante che potranno vedere i nostri concittadini dal Marina d’Arechi quasi fino al Mercatello, con sabbia bianca e mare limpido. Supereremo il paradosso vissuto in questi anni: milioni di turisti che arrivano di inverno con le Luci d'Artista. Ora dovremmo avere anche milioni di turisti d’estate. Cambierà tutto”.

Le dichiarazioni del sindaco Napoli



Queste opere cambieranno il volto della nostra città. È questo un altro tassello della straordinaria trasformazione urbanistica messa in atto da Vincenzo De Luca, ieri Sindaco di Salerno e oggi Presidente della Regione Campania che guarda con attenzione a tutti i territori. E rappresenta una grande occasione di ulteriore sviluppo della nostra città che, grazie a queste opere, può collocarsi con ancora maggiore determinazione nel panorama turistico nazionale e internazionale. Da qui passano il futuro del nostro territorio e le occasioni di lavoro e di vita per i nostri giovani.



