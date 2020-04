Covid-19 e fase 2, l'assessore Loffredo: "Raddoppiare gli spazi esterni dei locali"

Sta studiando soluzioni per la ripresa del commercio salernitano, l'assessore comunale Dario Loffredo. "Ho proposto al sindaco, oltre all'esenzione della Tosap 2020, come incentivo, la possibilità di raddoppiare gli spazi esterni come occupazione di suolo pubblico, per mantenere il distanziamento sociale e consentire alle attività di ristorazione di non perdere posti a sedere", ha annunciato Loffredo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In attesa della fase 2, dunque, al vaglio dell'amministrazione le diverse possibili soluzioni per far riavviare il lavoro in sicurezza.