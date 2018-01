Da Salerno a Berlino per realizzare il suo progetto: il "Pubcorn" di Alessandro Coppola

Sta facendo il giro del web, l'avventura imprenditoriale di un 22enne salernitano, Alessandro Coppola. Trasferitosi a Berlino, il giovane ha deto vita, insieme al suo amico Andras Kiss, a Pubcorn, locale frutto della combinazione tra cultura italiana e quella ungherese, che sta incuriosendo anche gli appassionati di sport, in particolare di calcio, hockey e pallamano, per la trasmissione delle partite su un megaschermo.

"Un'esperienza che mi formerá sicuramente. È triste solo pensare, che purtroppo nel nostro paese i sogni non possano essere realizzati con la stessa facilitá. Con questo non voglio dire che sia stato facile, anzi, a volte ancora me ne pento. La Germania mi sta offrendo tanto da quando mi sono trasferito e io sto cercando di sfruttare al meglio queste opportunitá. Sono anche contento di avere l'appoggio di tutti i miei compaesani, perché puó dare speranza a molti. Quelli che credono di non avere futuro, si sbagliano. Ognuno di noi puó rimboccarsi le maniche e cercare di prendersi ció che si vuole. Se anche dovesse andare male, la prenderei con filosofia e penserei che almeno ho fatto un´esperienza bellissima e non avró rimpianti fra 10 anni."