Qualità della Vita: Salerno recupera 10 posizioni, ma Napoli la supera

Milano vince la 29ima classifica della Qualità della vita stilata dal Sole24Ore. I parametri scelti per la compilazione sono 42, divisi in 6 macro aree (ricchezza e consumi, affari e lavori, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero). Anche nel dato della cultura Milano stacca le altre province, piazzandosi sul podio. Al secondo posto Bolzano, al terzo Aosta. In ultima posizione Vibo Valentia.

La Campania

Avellino recupera dodici posizioni e conquista il 90esimo posto a livello nazionale e il primo in Campania. Subito dopo si colloca Benevento, che guadagna 4 posizioni e si attesta alla posizione numero 91. Buona la risalita di Napoli: il capoluogo di regione sale di 13 posizioni in classifica, restando però nella parte bassa della graduatoria (94esimo posto su 107). Segue Salerno al 95esimo e conquista altre 10 posizioni, mentre Caserta scivola al 101esimo posto. Insomma, le province campane, nonostante qualche recupero, restano in fondo alla classifica nazionale.