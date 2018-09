Assicurazioni: in Campania l'RC auto costa il 78% in più della media italiana

"Assicurare un'auto in Campania costa, in media, 1.036,20 €, quasi il 78% in più rispetto alla media italiana": questi sono gli sconcertanti risultati dello studio effettuato da Facile.it, in merito alle tariffe dell'RC auto in Italia. Negli ultimi 12 mesi, infatti, i prezzi delle assicurazioni in Campania sono aumentati del 4,68%. Il dato è ancora più sorprendente se si pensa che, nello stesso periodo, il premio medi RC auto a livello nazionale è aumentato dello 0,9%. Tale situazione accentua ulteriormente il gap tra i costi che devono affrontare gli automobilisti campani e quelli delle altre regioni.

Lo studio

Una magra consolazione, però, viene sottolineata dall'Osservatorio di Facile.it realizzato su un campione di oltre 495.000 preventivi effettuati da agosto 2017 ad agosto 2018 è che almeno negli ultimi sei mesi le tariffe hanno ripreso a scendere con un calo dell’1,81% rispetto a febbraio 2018. Su base provinciale, poi, si evidenzia una regione a due velocità: da un lato le province di Caserta e Napoli che non solo mantengono le tariffe RC auto più alte d’Italia, ma nel corso degli ultimi 12 mesi sono le uniche in regione ad aver registrato aumenti; rispettivamente +10,68% e +5,09%. Dall’altro le restanti province campane, dove, invece, i premi medi RC auto sono diminuiti. Benevento ha visto un calo delle tariffe pari all’11,53%, seguita da Avellino, che ha raggiunto un buonissimo -6,01% e Salerno, che ha visto una diminuzione dello 0,91%.

I dati a Salerno

Nella nostra provincia i costi dell'RC auto ad Agosto erano mediamente pari a 785,95 €, circa il 34,9% in più rispetto alla media italiana. Per quanto riguarda le scelte dei campani sulle garanzie accessorie l'osservatorio ha notato come l'assistenza stradale viene scelta da ben l'85% degli automobilisti mentre a livello nazionale la scelta si ferma a circa il 40%. Un'altra peculiarità è che solo il 2,26% degli automobilisti campani scelgono una garanzia furto incendio contro il 12,05% del resto d'Italia: un valore estremamente basso su cui gravano, senza dubbio, i costi spesso esorbitanti necessari per acquistare tale copertura.