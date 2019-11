Ricchezza dei salernitani: ecco i dati emersi dal report 2019

Anche quest’anno è stato redatto il report con i dati relativi ai redditi di tutti i cittadini italiani. A pubblicarlo è il portale Affarimiei.biz che mette in luce un quadro che si basa sulla relazione tra il reddito pro capite, la capacità di risparmio dei cittadini, i depositi in banca e gli investimenti. Il report, in particolare, mette in evidenza non solo il diffuso benessere del nostro Paese ma anche le rendite finanziarie non percepite dagli Italiani a causa della propria diffidenza verso gli investimenti.

Il dato salernitano

Dallo studio emerge che nella provincia di Salerno il reddito pro capite medio è pari a 15.588 euro, mentre la capacità di risparmio dei salernitani è di circa 1.400 euro all’anno a testa, con un patrimonio finanziario (esclusi gli immobili) di 51 mila euro circa in cui rientrano 16 mila euro sotto forma di depositi bancari liberi. Alla luce della scarsa propensione agli investimenti nel nostro Paese, dove circa 1.371 miliardi di euro sono praticamente inutilizzati sui conti bancari, viene fuori che ogni abitante della provincia di Salerno rinuncia a circa 500 euro annui di rendite finanziarie (stima 3% di rendimento medio annuo delle proprie giacenze a fronte dello 0% attuale).

Le altre province campane

Avellino presenta un reddito pro capite pari a circa 15 mila euro, Benevento e Caserta all’incirca 14 mila euro. Napoli, invece, supera i 16 mila euro. I risparmi per cittadino sono rispettivamente di 1.300 euro (Avellino), 1.200 euro (Benevento e Caserta) e di 1.400 euro circa per Napoli.