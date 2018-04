Dati sui redditi, Vallo della Lucania il Comune più ricco e Casaletto Spartano il più povero

Circa 843 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all’anno precedente) per un valore medio di 20.940 euro: a tanto ammonta il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017, in aumento dell’1,2% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente. E’ quanto emerge dalla rilevazione del Mef sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2016. La regione con reddito medio più alto è la Lombardia (24.750 euro, mentre la maglia nera va alla Calabria (14.950 euro).

I dati

Come riporta Infocilento, Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono al di sotto della media nazionale. Il comune più ricco è Vallo della Lucania con un reddito medio pro capite di 17660 euro. Il più povero è Casaletto Spartano che si attesta a 10000 euro pro capite.

I redditi dei singoli comuni

Agropoli 16000

Albanella 12400

Alfano 11500

Aquara 11100

Ascea 13600

Atena Lucana 12300

Auletta 10800

Bellosguardo 13400

Buonabitacolo 12255

Caggiano 11520

Camerota 11045

Campora 14000

Cannalonga 11950

Capaccio 12195

Casal Velino 13600

Casalbuono 13000

Casaletto Spartano 10000

Caselle in Pittari 11000

Casetel San Lorenzo 11700

Castelcivita 11500

Castellabate 13350

Castelnuovo Cilento 13230

Celle di Bulgheria 13330

Centola 12230

Cicerale 12100

Controne 11900

Corleto Monforte 13000

Cuccaro Vetere 15000

Felitto 11800

Futani 11450

Gioi 11600

Giungano 11990

Ispani 16000

Laureana Cilento 11400

Laurino 11990

Laurito 14640

Lustra 11750

Magliano Vetere 13765

Moio della Civitella 13130

Montano Antilia 10750

Monte San Giacomo 11430

Montecorice 13000

Montesano Sulla Marcellana 12000

Morigerati 10100

Novi Velia 13750

Ogliastro Cilento 13480

Omignano 12580

Orria 10380

Ottati 11320

Padula 12000

Perdifumo 12660

Perito 11880

Pertosa 12600

Petina 11400

Piaggine 13900

Pisciotta 13000

Polla 14750

Pollica 14750

Prignano Cilento 13500

Roccadaspide 12200

Roccagloriosa 12800

Rofrano 10100

Roscigno 12300

Rutino 11900

Sacco 1265

Sala Consilina 13400

Salento 12500

San Giovanni a Piro 12000

San Mauro Cilento 13000

San Mauro La Bruca 12000

San Pietro al Tanagro 14200

San Rufo 11700

Santa Marina 13000

Sant’Angelo a Fasanella 13000

Sant’Arsenio 15200

Sanza 11200

Sapri 16100

Sassano 11500

Serramezzana 11660

Sessa Cilento 12880

Stella Cilento 11380

Stio 13200

Teggiano 13400

Torchiara 15900

Torraca 12700

Torre Orsaia 13400

Tortorella 11900

Trentinara 10900

Valle dell’Angelo 13500

Vallo della Lucania 17660

Vibonati 14600