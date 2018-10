Reddito di inclusione, lo percepiscono 11 mila salernitani: ecco i dati

Sono 10.977 i cittadini che percepiscono il reddito di inclusione in provincia di Salerno. Al 30 settembre, la classifica vede la Campania seconda regione per numero di beneficiari, e prima per importo medio mensile.

I dati

I dati di ciascuna sede Inps in provincia – riporta La Città - assegnano il primato al comprensorio che fa riferimento alla sede di Nocera Inferiore (3.124), come già al giro di boa semestrale (circa 2.400). A seguire ci sono il comprensorio di Salerno con 2.445 (circa 2.000 tre mesi fa) e quello di Battipaglia con 2.070 (circa 1.540 a giugno). Inoltre, l’istituto paga 792 Rei nella zona della sede di Agropoli, 703 in quella di Sapri, 618 a Sala Consilina, 519 a Vallo della Lucania, 318 a Cava de’ Tirreni e 321 a Minori. In tutta la Campania sono 39.164, configurando il secondo più alto tasso di inclusione, cioè il numero di persone coinvolte ogni 10mila abitanti (184 quello nazionale). L'importo medio è di 336 euro.